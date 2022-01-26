«Повторила успех мужа». Буртасова — о победе в Кубке IBU в зачёте индивидуальных гонок

Российская биатлонистка Евгения Буртасова прокомментировала победу в индивидуальной гонке на чемпионате Европы, которая принесла ей «Малый хрустальный глобус» в этой дисциплине на Кубке IBU сезона-2021/2022.
«Я очень счастлива, что преодолела такую сложную дистанцию в 15 км, где только лишь один подъём в километр. Была очень тяжёлая гонка, и я счастлива, что справилась с ней. В первую очередь со стрельбой.
Я повторила успех мужа, у него тоже есть такой «Глобус». Это маленькая заслуга для меня и всей команды и тренеров, которые шли к ней. Хочу поблагодарить, что мы забрали этот трофей. Для нас это важно», — сказала Буртасова пресс-службе IBU после награждения.
Муж Евгении, Максим Буртасов, стал обладателем Кубка IBU в зачёте индивидуальных гонок в сезоне-2011/2012.
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