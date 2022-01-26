Васильев: Казакевич едет на Олимпиаду, а Буртасова — нет. Мне это непонятно

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о непопадании Евгении Буртасовой в состав сборной России по биатлону на Олимпийские игры – 2022.
Сегодня, 26 января, Буртасова завоевала золото в индивидуальной гонке на чемпионате Европы – 2022, не допустив ни одного промаха на четырёх огневых рубежах. Также россиянке был вручён малый Кубок IBU в этой дисциплине.
«Золотая медаль на чемпионате Европы многое значит для любого спортсмена. Буртасова и Сливко очень плотно выступали по ходу сезона, но Шашилов их сразу задвинул в запас. Будто бы заранее определился с составом на Олимпиаду. При этом Казакевич, которая весь год не пойми как выступает, едет в Китай. Мне это непонятно. Любая из пары Буртасова-Сливко была бы лучше. Девчонки доказали, что они сильнейшие на кубках IBU, особенно в плане стрельбы. Сегодня они снова настроились и метко отстрелили. Я им аплодирую за это», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
- 26 января 2022
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