Васильев: Казакевич едет на Олимпиаду, а Буртасова — нет. Мне это непонятно

Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев высказался о непопадании Евгении Буртасовой в состав сборной России по биатлону на Олимпийские игры – 2022.



Сегодня, 26 января, Буртасова завоевала золото в индивидуальной гонке на чемпионате Европы – 2022, не допустив ни одного промаха на четырёх огневых рубежах. Также россиянке был вручён малый Кубок IBU в этой дисциплине.



«Золотая медаль на чемпионате Европы многое значит для любого спортсмена. Буртасова и Сливко очень плотно выступали по ходу сезона, но Шашилов их сразу задвинул в запас. Будто бы заранее определился с составом на Олимпиаду. При этом Казакевич, которая весь год не пойми как выступает, едет в Китай. Мне это непонятно. Любая из пары Буртасова-Сливко была бы лучше. Девчонки доказали, что они сильнейшие на кубках IBU, особенно в плане стрельбы. Сегодня они снова настроились и метко отстрелили. Я им аплодирую за это», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.