В сборной России по биатлону зафиксировали случай заражения коронавирусом

В сборной России по биатлону зафиксировали один случай заражения коронавирусной инфекцией. Положительный тест на коронавирус оказался у руководителя сервис-группы Союза биатлонистов России (СБР) Александра Печерского, информирует пресс-служба организации.

Сообщается, что Печерский не сможет помочь сборной России по биатлону на Олимпийских играх в Пекине (Китай). В ближайшее время в Пекин отправится Дмитрий Блинов, который находился в резервном списке олимпийской сервис-бригады. Тесты остальных членов сборной отрицательные.

Зимние Олимпийские игры пройдут с 4 по 20 февраля. Сборная России выступит как команда Олимпийского комитета России (ОКР).

Ранее сообщалось, что четыре человека из сборной России по биатлону не прилетели в Пекин из-за отсутствия QR-кода.