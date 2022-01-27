Стали известны подробности случая заражения коронавирусом в сборной России по биатлону

Руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов рассказал, как заразился коронавирусом руководитель сервис-группы СБР Александр Печёрский.

«С Печёрским разговаривал – у Александра, конечно, шок. Он сейчас на карантине в Новогорске. Олимпиада – вершина не только для спортсменов и тренеров, — для сервиса, врачей, журналистов и всех, кто в ней задействован, — тоже. Сказать, что он расстроен, не сказать ничего. Тем более что он летал под Новый год в Пекин, уже тестировал олимпийские трассы.

В Антхольц Печёрский с командой не летал, занимался логистикой снаряжения в Москве. Видимо, тут и заразился. Теперь будет помогать своей бригаде удалённо. На месте руководить процессом будет Михаил Колосов.

Количественно состав сервис-бригады мы восполним, к ней присоединится Дмитрий Блинов, который сейчас работает на чемпионате Европы. На него были заранее оформлены все документы – если бы мужская команда взяла шестую квоту на Игры, он бы гарантированно на них летел», — написал Аверьянов в своём телеграм-канале.