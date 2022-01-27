В СБР прокомментировали невылет 4 членов сборной России по биатлону в Пекин

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров высказался о ситуации в команде перед стартом Олимпийских игр в Пекине. Сегодня, 27 января, стало известно, что четыре человека из сборной России по биатлону не смогли вылететь в Пекин. В числе не попавших на рейс оказались тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов, биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, а также массажист команды Роман Никитин. QR-код Казакевич оказался просрочен, у остальных его не оказалось в приложении my2022.
«На данный момент речи о заменах в составе сборной России не идёт», — сказал Майгуров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Сегодня также стало известно о положительном тесте на коронавирус у руководителя сервис-группы СБР Александра Печёрского.
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