В СБР отреагировали на случай заражения коронавирусом члена сборной России

Вице-президент Союза биатлонистов России Алексей Нуждов прокомментировал информацию об обнаружении коронавируса у руководителя сервис-группы СБР Александра Печёрского. Ранее сообщалось, что четыре человека из сборной России по биатлону не прилетели в Пекин из-за отсутствия QR-кода.



«Пока сложно предметно сказать, сколько времени придётся потратить членам нашей команды для получения нового кода. Сейчас федерация активно занимается разрешением этой ситуации.



Любой человек — это потеря. Желаю Александру скорейшего выздоровления. Не думаю, что отсутствие Александра Печёрского фатально скажется на сборной. У нас большая команда сервиса, в которой работает много грамотных специалистов. Все взаимодействуют очень плотно, поэтому все, кто будет работать в Пекине, в курсе вещей и нюансов, которые рассказал им Печёрский. Незаменимых нет. Уверен, никаких провалов в плане сервиса у нашей команды не будет», — сказал Нуждов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

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