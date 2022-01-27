Васильев: Буртасова и Сливко могли бы заменить Васнецову и Казакевич на Олимпийских играх

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев высказал мнение, что в женской сборной России можно было бы произвести замену двух биатлонисток. По словам Васильева, можно было бы взять на Олимпиаду-2022 в Пекине Евгению Буртасову, которая выиграла индивидуальную гонку на чемпионате Европы, и Викторию Сливко, попадавшую на подиум на гонках Кубка IBU.
«Печально, что Александра Печёрского не будет в Пекине. Он был там, изучал трассу. Александр возглавляет сервис-группу и является очень важным членом нашей команды. Думаю, что с этим постараются разобраться, но его отсутствие осложнит ситуацию.
Не понимаю, как у Шашилова и спортсменок не оказалось QR-кодов. Всё делается заранее, готовятся все документы — как такое могло случиться? Это какое-то недоразумение. Не может такого быть, что всем сделали коды, а им — нет. Надеюсь, всё скоро выяснится и члены команды скоро вылетят в Пекин.
В срочном порядке заменить Васнецову и Казакевич могли бы спортсменки, выступающие сейчас на чемпионате Европы. Прежде всего это Буртасова и Сливко, которые показывают хорошие результаты и давно зарекомендовали себя с наилучшей стороны. Заменить есть кем. Другое дело, что надо всё-таки максимально оперативно разобраться в нынешней ситуации, а потом уже принимать какие-то решения», — сказал Васильев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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