Хованцев — о невылете Казакевич и Васнецовой в Пекин: допускаю, что вызовут других

Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев оценил ситуацию с невылетом на Олимпиаду в Пекин пяти членов команды. В их число вошли две биатлонистки — Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.

«Если такое произошло, значит, не готовы были к вылету. Это не касается тех членов сборной, у которых обнаружили положительный тест. Сидеть внизу — не есть хорошо. Имею в виду, что сейчас спустились с Антхольца. Допустим, ещё один день они будут ждать вылета, это ничего. Но потом начнётся акклиматизация. Васнецовой и Казакевич придётся снова вкатываться. Если они вылетят в ближайшее время, то это не так страшно.

В обратной ситуации это может отразиться на функциональном состоянии в ближайших гонках. При этом допускаю, что спортсменки не попадут в Пекин и придётся вызывать других. Но этим вопросом должны владеть люди, которые непосредственно этим занимаются. В наше время при коронавирусных условиях всё возможно», — цитирует Хованцева «Спорт-экспресс».