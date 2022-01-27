Губерниев о невылете российских биатлонисток в Пекин: нонсенс! Простой может быть фатален

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал ситуацию с невылетом пяти членов сборной России в Пекин, где 4 февраля стартуют Олимпийские игры. В их число вошли две биатлонистки — Ирина Казакевич и Валерия Васнецова.

«Документы надо нормально оформлять! Мы знаем, что в СБР есть проблемы с оформлением документов. Вспомните Бурундукова, про которого вообще все забыли, — это не в первый раз. Рядом с командой должен быть менеджер, а у нашей команды сейчас такового нет. Жаль, что так получилось. Если нет менеджера, то за этим должны следить тренеры.

Это серьёзная история. Нужно ведь заполнять все соответствующие документы. Если вас не сажает на рейс «Аэрофлот», то что нужно было сделать не так? Как надо быть неготовым, чтобы родная российская компания развернула? Это нонсенс! Нужно подходить максимально серьёзно к таким вещам.

Если в этой ситуации придётся менять спортсменок, тогда я даже не знаю… Тогда и биатлон в России придётся менять. Это странно. Надеюсь, что они улетят сегодня. В противном случае простой может быть фатален: уже минус день на высоте. Вызывает тревогу», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.