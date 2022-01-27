Члены сборной по биатлону, у которых не было QR-кодов, вылетят на ОИ не позже, чем завтра

В Министерстве спорта РФ выступили с заявлением по ситуации с четырьмя членами сборной России по биатлону, которые не попали на рейс в Пекин, где пройдёт Олимпиада, из-за отсутствия QR-кодов. В числе непопавших на рейс оказались тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов, биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, а также массажист команды Роман Никитин.
В Минспорта сообщили, что все они вылетят на Олимпиаду в Пекин не позднее завтрашнего дня.
«Вчера две спортсменки сборной команды по биатлону, а также старший тренер женской команды и массажист по техническим причинам не смогли вылететь в Пекин. Так как они некорректно заполнили информацию в специальном приложении Оргкомитета Олимпийских зимних игр для аккредитованных участников и в результате не получили от Оргкомитета «зелёный QR-код», разрешающий въезд в Пекин.
В настоящее время ситуация по организации вылета четырёх членов сборной по биатлону на контроле у Министерства спорта Российской Федерации. Вчера спортсменки и члены команды были оперативно доставлены на федеральную базу в Новогорск. Транспортировка была осуществлена в соответствии с максимальными требованиями безопасности, на специальном транспорте, закреплённом за командой. После перезаполнения соответствующей формы в приложении и получения подтверждения от Оргкомитета Игр спортсменки и члены команды вылетят в Пекин. Планируется, что вылет будет не позднее завтрашнего дня», — отмечается в сообщении ведомства.
- 27 января 2022
-
12:30
-
12:23
-
12:15
-
12:13
-
12:00
-
11:43
-
11:15
-
10:41
-
10:17
-
09:42
-
09:02
-
08:37
-
07:53
- 26 января 2022
-
22:59
-
22:11
-
21:30
-
20:54
-
20:39
-
19:45
-
17:34
-
15:22
-
15:15
-
15:04
-
14:49
-
14:45
-
14:35
-
14:16
-
13:59
-
13:59
-
08:51
-
07:51
-
00:32
- 25 января 2022
-
21:40
-
20:35
-
20:04