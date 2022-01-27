Члены сборной по биатлону, у которых не было QR-кодов, вылетят на ОИ не позже, чем завтра

В Министерстве спорта РФ выступили с заявлением по ситуации с четырьмя членами сборной России по биатлону, которые не попали на рейс в Пекин, где пройдёт Олимпиада, из-за отсутствия QR-кодов. В числе непопавших на рейс оказались тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов, биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, а также массажист команды Роман Никитин.

В Минспорта сообщили, что все они вылетят на Олимпиаду в Пекин не позднее завтрашнего дня.

«Вчера две спортсменки сборной команды по биатлону, а также старший тренер женской команды и массажист по техническим причинам не смогли вылететь в Пекин. Так как они некорректно заполнили информацию в специальном приложении Оргкомитета Олимпийских зимних игр для аккредитованных участников и в результате не получили от Оргкомитета «зелёный QR-код», разрешающий въезд в Пекин.

В настоящее время ситуация по организации вылета четырёх членов сборной по биатлону на контроле у Министерства спорта Российской Федерации. Вчера спортсменки и члены команды были оперативно доставлены на федеральную базу в Новогорск. Транспортировка была осуществлена в соответствии с максимальными требованиями безопасности, на специальном транспорте, закреплённом за командой. После перезаполнения соответствующей формы в приложении и получения подтверждения от Оргкомитета Игр спортсменки и члены команды вылетят в Пекин. Планируется, что вылет будет не позднее завтрашнего дня», — отмечается в сообщении ведомства.