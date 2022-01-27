Йоханнес Бё отреагировал на ситуацию с коронавирусом в лыжной сборной Норвегии

Олимпийский чемпион 2018 года в индивидуальной гонке, 12-кратный чемпион мира, трёхкратный обладатель Кубка мира, норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал ситуацию с обнаружением коронавируса в сборной Норвегии по лыжным гонкам. Сначала положительный тест сдал тренер спринтерской группы Арильд Монсен. Затем вирус был обнаружен у лыжниц Анне Кьерсти Кальво и Хейди Венг.

«У всех нас неприятные ощущения от ситуации, которая случилась с лыжной сборной. С точки зрения спортсменов и персонала, было бы неправильно рисковать сейчас», — приводит слова Бё TV2.

Сборная Норвегии по биатлону в полном составе будет отправлена со сбора в Италии в Осло (Норвегия) частными рейсами во избежание заражения коронавирусом перед Олимпийскими играми в Пекине.