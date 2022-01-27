В СБР объяснили, из-за чего у снятых с рейса членов сборной России не оказалось QR-кодов

Руководитель пресс-службы Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Аверьянов рассказал, как вышло так, что сразу у четырёх членов национальной команды не оказалось QR-кодов, из-за чего «Аэрофлот» снял их с рейса в Пекин. В числе не попавших на рейс оказались тренер женской сборной России по биатлону Михаил Шашилов, биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова, а также массажист команды Роман Никитин.
«Дело в том, что, насколько я понимаю, в течение суток перед полётом нужно заполнить аналог наших Госуслуг, туда загрузить требуемые документы, которые китайская сторона принимает, и, соответственно, генерируется QR-код для въезда в страну, который предъявляется. Все вышеназванные вами – члены нашей делегации, они переболели ковидом ещё в прошлом году. Этот документ, который они прикрепляли, видимо, как-то некорректно прикрепился», — цитируют Аверьянова «Известия».
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