Тренер сборной России по биатлону сдал положительный тест на коронавирус

Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров заразился коронавирусом. Тест специалиста дал положительный результат, сообщает «Матч ТВ». Следующий тест он сможет сдать после 27 января.



Это уже второй случай заражения COVID-19 в команде. Ранее стало известно, что инфекцию подхватил и шеф сервис-бригады сборной России Александр Печёрский. Из-за этого он не смог вылететь в Пекин. Его в команде заменит Дмитрий Блинов, который работал на чемпионате Европы.

В сборной России уже подчеркнули, что Печёрский не контактировал со спортсменами, поэтому заражение специалиста не должно повлиять на команду.

Отметим, что вылететь в Пекин также не смогли старший тренер женской команды Михаил Шашилов, массажист и биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова. У них возникли проблемы с документами.