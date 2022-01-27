Смольский — о прибытии на Олимпиаду: китайцы только начинают понимать, что происходит

Белорусская биатлонист Антон Смольский поделился впечатлениями от первых дней пребывания в Пекине, где 4 февраля стартуют зимние Олимпийские игры.
«Процесс легализации на Играх дался непросто — это факт. Ведь мы прилетели одними из первых, и китайцы только начинают понимать, что происходит, как надо поступать в той либо иной ситуации. Это обычное дело. Долго возились с оружием в Пекине. Потом долго ехали на автобусе. Но мы уже здесь! Олимпийская деревня в Чжанцзякоу.
Холодно. Зато еда сытная и вкусная. Месенджеры работают все хорошо — никаких проблем! Что же касается вопроса „по какому времени будем жить?“, то примерно настраиваемся на местное. Час тренировок каждый день назначен разный. От 12 до 19:00 по местному», — приводятся слова Смольского в телеграм-канале «Референт Рая».
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