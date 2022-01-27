Виктории Сливко, не попавшей даже в запас при выборе состава на ОИ, выдали аккредитацию

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, что российские биатлонисты Евгения Буртасова и Александр Поварницын, попавшие в число запасных при выборе состава на Олимпиаду-2022 в Пекине, всё-таки получили олимпийские аккредитации. Ранее Губерниев сообщил, что у Буртасовой и Поварницына их нет.
Также аккредитацию выдали Виктории Сливко, которая не попала даже в число запасных.
«И вот только что Буртасова получила олимпийскую аккредитацию! И Поварницын! И, внимание, Виктория Сливко! Запасные могут понадобиться, ситуация тяжёлая! Всем здоровья!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.
«Коллеги, не страдайте ерундой», — заметил глава пресс-службы СБР Сергей Аверьянов в своём телеграм-канале.
Фото: телеграм-канал сергея аверьянова
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