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Бабиков и Егорова пропустят спринтерские гонки на чемпионате Европы по биатлону

Бабиков и Егорова пропустят спринтерские гонки на чемпионате Европы по биатлону
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Российские биатлонисты Антон Бабиков и Анастасия Егорова пропустят мужской и женский спринты на чемпионате Европы по биатлону в Арбере (Германия). Об этом сообщила пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР) в телеграм-канале.

Бабикова и Егорову в составе сборной России заменят Михаил Первушин и Анастасия Гореева.

После перестановок составы мужской и женской команд выглядят следующим образом:

Мужчины: Пётр Пащенко, Никита Поршнев, Ильназ Мухамедзянов, Александр Поварницын, Василий Томшин, Михаил Первушин.

Женщины: Виктория Сливко, Анастасия Шевченко, Лариса Куклина, Евгения Буртасова, Наталья Гербулова, Анастасия Гореева.

Чемпионат Европы по биатлону проходит с 26 по 30 января в немецком Арбере.

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