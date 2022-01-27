Биатлонистка Егорова — о снятии с ЧЕ: многое хочется сказать, но оставлю мысли при себе!

Российская биатлонистка Анастасия Егорова заявила, что больше не выступит в гонках чемпионата Европы в немецком Арбере. Ранее спортсменка стала 10-й в индивидуальной гонке.

«Чемпионат Европы. Индивидуальная гонка. 10-е место. Довольна ли я? Скорее нет, чем да. Ожидала лучшего результата. Поэтому сейчас вынуждена сделать шаг назад. Но это все для того, чтобы сделать 10 вперед!

Много чего хочется сказать, но оставлю свои мысли при себе! Для меня чемпионат Европы закончен! Всем спасибо.

P. S. Со здоровьем и самочувствием все в порядке!» – написала Егорова у себя в «инстаграме».

Также в комментариях под постом Анастасия ответила на вопрос подписчицы о том, сама ли она отказалась от участия в спринте.

«Я не отказывалась», — добавила Егорова.

Напомним, сегодня, 27 января, появилась информация, что российские биатлонисты Антон Бабиков и Анастасия Егорова пропустят мужской и женский спринты на чемпионате Европы по биатлону в Арбере (Германия).