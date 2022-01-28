Стали известны результаты тестов на коронавирус женской сборной Беларуси по биатлону. В настоящее время женская национальная команда находится на пути в Милан, откуда сегодня, 28 января, планирует вылететь на Олимпиаду-2022 в Пекин.

По словам старшего тренера женской сборной Беларуси Олега Рыженкова, все тесты оказались отрицательными.

«Пока всё в порядке. Будем надеяться и верить в лучшее!» — приводятся слова специалиста в телеграм-канале «Референт рая».

Зимняя Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля.

Напомним, в состав женской сборной Беларуси на Игры в Пекин попали Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Лещенко, Ирина Кручинкина и Елена Кручинкина. В мужскую команду вошли Антон Смольский, Максим Воробей, Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Роман Елётнов.