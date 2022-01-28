Старший тренер сборной Украины по биатлону сдал второй положительный тест на коронавирус

Старший тренер мужской сборной Украины по биатлону Юрай Санитра, который вчера, 27 января, вместе с командой прилетел на Олимпиаду-2022 в Пекин, сдал второй положительный тест на коронавирус и ушёл на самоизоляцию. Об этом информирует biathlon.com.ua.

Сообщается, что вчерашняя информация о негативном втором ПЦР-тесте оказалась неточной. Оба ПЦР-теста (первый, сданный в аэропорту, и второй — уже в Олимпийской деревне) дали положительный результат.

Это первый случай выявления коронавируса в составе олимпийской сборной Украины. У всех остальных представителей украинской команды, в том числе биатлонной, результаты тестов на Олимпийских играх отрицательные.

Зимняя Олимпиада пройдёт с 4 по 20 февраля.