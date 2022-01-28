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Норвежец Бьонтегорд выиграл спринт на чемпионате Европы, Поршнев — второй

Норвежец Бьонтегорд выиграл спринт на чемпионате Европы, Поршнев — второй
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На чемпионате Европы по биатлону, который проходит в Арбере (Германия), состоялся мужской спринт на 10 км. Победителем гонки стал норвежец Эрленд Бьонтегорд. Он избежал промахов и преодолел дистанцию за 26 минут и 39 секунд.

Второе место занял россиянин Никита Поршнев. Он также точно стрелял и уступил победителю 20,6 секунды. Тройку лучших замкнул Лукас Фрачер из Германии. Он уступил Богетвейту 22,9 секунды, допустив один промах.

Ещё один россиянин Пётр Пащенко занял четвёртое место, остановившись в шаге от пьедестала.

Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт, мужчины, 10 км

1. Эрлен Бьонтегорд (Норвегия) — 26:39.4 (0).
2. Никита Поршнев (Россия) +20,6 (0).
3. Лукас Фрачер (Германия) + 22,9 (1).
4. Пётр Пащенко (Россия) + 23,4 (1).

Биатлон. ЧЕ-2022. Арбер, Германия
Мужчины. Спринт 10 км
28 января 2022, пятница. 12:30 МСК
Идёт
1
Эрленд Бьонтегорд
Норвегия
26:39.4
2
Никита Поршнев
Россия
+20.6
3
Лукас Фрачер
Германия
+24.1
Комментарии
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