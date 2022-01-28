В СБР сообщили, когда Шашилов, Казакевич и Васнецова вылетят в Пекин
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Пресс-служба Союза биатлонистов России сообщила, что старший тренер женской сборной Михаил Шашилов, а также биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова 28 января вылетят в Пекин (Китай), где пройдут Олимпийские игры. Они должны были отправиться туда накануне, но у них возникли проблемы с документами. В сообщении подчёркивается, что они получили все необходимые разрешения.
Аналогичная проблема возникла у массажиста сборной России Романа Никитина. Но её удалось оперативно решить, он уже находится в Пекине.
Напомним, в сборной России уже были выявлены первые случаи заражения коронавирусом. Инфекцию подхватил руководитель сервис-бригады Александр Печёрский и тренер Сергей Башкиров, который уже находится в Пекине.
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