В СБР сообщили, когда Шашилов, Казакевич и Васнецова вылетят в Пекин

Пресс-служба Союза биатлонистов России сообщила, что старший тренер женской сборной Михаил Шашилов, а также биатлонистки Ирина Казакевич и Валерия Васнецова 28 января вылетят в Пекин (Китай), где пройдут Олимпийские игры. Они должны были отправиться туда накануне, но у них возникли проблемы с документами. В сообщении подчёркивается, что они получили все необходимые разрешения.



Аналогичная проблема возникла у массажиста сборной России Романа Никитина. Но её удалось оперативно решить, он уже находится в Пекине.

Напомним, в сборной России уже были выявлены первые случаи заражения коронавирусом. Инфекцию подхватил руководитель сервис-бригады Александр Печёрский и тренер Сергей Башкиров, который уже находится в Пекине.