Тренер сборной России по биатлону Башкиров сдал отрицательный тест на коронавирус
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Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров сдал очередной тест на коронавирус в Пекине (Китай), где пройдут Олимпийские игры. Результат теста был отрицательным, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.
Положительный тест Башкиров сдал после прилёта в Пекин. Его сразу изолировали, после чего специалист продолжил сдавать тесты.
Ранее стало известно, что коронавирус подхватил ещё один член сборной России. Инфекцию обнаружили у руководителя сервис-бригады Александра Печёрского. При этом сообщалось, что он не контактировал со спортсменами. Печёрский ещё не успел вылететь в Пекин, он останется в России и будет работать удалённо.
Напомним, что первый самолёт с российскими олимпийцами прилетел в Пекин накануне, 27 января.
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