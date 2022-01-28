Норвежка Фемстейневик выиграла спринт на чемпионате Европы. Гербулова стала 8-й

На чемпионате Европы по биатлону, который проходит в Арбере (Германия), состоялся женский спринт на 7,5 км. Победительницей гонки стала норвежка Рагнхильд Фемстейневик. Она избежала промахов и преодолела дистанцию за 21 минут и 52,7 секунды.
Второе место заняла представительница Германии Франциска Хильдебранд. Она также точно стреляла и уступила победителю 3,7 секунды. Тройку лучших замкнула ещё одна немецкая биатлонистка Янина Хеттих. Она уступила Фемстейневик 25,9 секунды, допустив один промах.
Лучшей из россиянок стала Наталья Гербулова. В итоговом протоколе она стала восьмой, допустив один промах и уступив победительнице гонки 40,1 секунды.
Биатлон. Чемпионат Европы. Спринт, женщины, 7,5 км
1. Рагнхильд Фемстейневик (Норвегия) — 21.52,7 (0).
2. Франциска Хильдебранд (Германия) +3,7 (0).
3. Янина Хеттих (Германия) + 25,9 (1)...
8. Наталья Гербулова (Россия) +40,1 (1)...
19. Евгения Буртасова (Россия) +1.08,2 (2)...
21. Лариса Куклина (Россия) +1.11,1 (2)...
27. Анастасия Шевченко (Россия) +1.31,0 (2)...
35. Анастасия Гореева (Россия) +1.51,7 (2)...
46. Виктория Сливко (Россия) +2.18,0 (4).
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