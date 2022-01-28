«Подготовилась». Биатлонистка Сола показала олимпийский маникюр Кручинкиной

Бронзовый призёр чемпионата мира 2021 года в спринте, белорусская биатлонистка Анна Сола показала, как подготовилась к Олимпийским играм – 2022 её подруга по команде Елена Кручинкина. В аэропорту Милана Сола обратила внимание на маникюр спортсменки, на котором нарисованы олимпийские кольца.
«Подготовилась», — подписала Сола видео, опубликованное в «сториз» её страницы в «Инстаграме».
Соревнования по биатлону на Олимпиаде в Пекине начнутся уже на следующий день после открытия, 5 февраля. Первая из 11 гонок – смешанная эстафета. Завершится биатлонная программа Игр 19 февраля женским масс-стартом на 12,5 км.
Биатлон. Олимпийские игры. Пекин. Состав сборной Беларуси
Женщины: Динара Алимбекова, Анна Сола, Ирина Лещенко, Алина Пильчук, Елена Кручинкина.
Мужчины: Антон Смольский, Максим Воробей, Никита Лобастов, Дмитрий Лазовский, Роман Елетнов.
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