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«Не была большой спортсменкой». Анфиса Резцова — о завершении карьеры Подчуфаровой

«Не была большой спортсменкой». Анфиса Резцова — о завершении карьеры Подчуфаровой
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Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала завершение карьеры российской биатлонистки Ольги Подчуфаровой.

«Подчуфарова не была сильнейшей. Пусть на меня не обижается, но у неё не получалось быть великой спортсменкой. Я в ней этого не видела. Она пыталась уйти в другую сборную, хотела доказать, что она может быть классной биатлонисткой. Но Оля не была большой спортсменкой. Я прошу у неё прощения», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, российская биатлонистка Ольга Подчуфарова завершила профессиональную карьеру после «Гонки звёзд», которая прошла сегодня, 28 января, в Москве. Команда Подчуфаровой завоевала бронзовые медали гонки.

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