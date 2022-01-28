«Не была большой спортсменкой». Анфиса Резцова — о завершении карьеры Подчуфаровой

Трёхкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова прокомментировала завершение карьеры российской биатлонистки Ольги Подчуфаровой.

«Подчуфарова не была сильнейшей. Пусть на меня не обижается, но у неё не получалось быть великой спортсменкой. Я в ней этого не видела. Она пыталась уйти в другую сборную, хотела доказать, что она может быть классной биатлонисткой. Но Оля не была большой спортсменкой. Я прошу у неё прощения», — сказала Резцова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, российская биатлонистка Ольга Подчуфарова завершила профессиональную карьеру после «Гонки звёзд», которая прошла сегодня, 28 января, в Москве. Команда Подчуфаровой завоевала бронзовые медали гонки.