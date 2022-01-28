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Бывший президент СБР Драчёв отреагировал на завершение карьеры Подчуфаровой

Бывший президент СБР Драчёв отреагировал на завершение карьеры Подчуфаровой
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Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал завершение карьеры российской биатлонистки Ольги Подчуфаровой.

«Подчуфарова не выступает много лет, видимо, сейчас решила констатировать факт. В момент, когда Ольга выступала, я был чуть подальше от биатлона. Но смотрел и следил, приятно: девочка взлетела, немного побеждала. Приятно, что у нас рождаются те, кто может обыграть и норвежцев, и немцев. Но все когда-то завершают спортивные карьеры», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

Напомним, российская биатлонистка Ольга Подчуфарова завершила профессиональную карьеру после «Гонки звёзд», которая прошла сегодня, 28 января, в Москве. Команда Подчуфаровой завоевала бронзовые медали гонки.

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