Бывший президент СБР Драчёв отреагировал на завершение карьеры Подчуфаровой

Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв прокомментировал завершение карьеры российской биатлонистки Ольги Подчуфаровой.
«Подчуфарова не выступает много лет, видимо, сейчас решила констатировать факт. В момент, когда Ольга выступала, я был чуть подальше от биатлона. Но смотрел и следил, приятно: девочка взлетела, немного побеждала. Приятно, что у нас рождаются те, кто может обыграть и норвежцев, и немцев. Но все когда-то завершают спортивные карьеры», — сказал Драчёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, российская биатлонистка Ольга Подчуфарова завершила профессиональную карьеру после «Гонки звёзд», которая прошла сегодня, 28 января, в Москве. Команда Подчуфаровой завоевала бронзовые медали гонки.
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