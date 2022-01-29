«Нужно дружить с удачей». Антон Смольский оценил трассу на Олимпиаде в Пекине

Белорусский биатлонист Антон Смольский рассказал о первой тренировке в Пекине, где 4 февраля стартуют зимние Олимпийские игры.

«Сегодня полноценно тренировались. Опробовали все круги и, естественно, огневой рубеж. Трасса чистая и отлично готова. Никаких засорений нет, ледяных участков тоже. Но стужа кусачая даже днём. Как только садится солнце, так и вовсе морозит знатно.



Рельеф сложный, отдыхать негде. Крутые виражи и затяжные подъёмы. На стрельбище непростая ветровая обстановка — дует постоянно. Иногда ветер усиливается, но порой как бы смягчается. Однако очевидно, что в любом случае на каждом огневом рубеже нужно быть предельно сконцентрированным и дружить с удачей», — приводятся слова Смольского в телеграм-канале «Референт Рая».