Стина Нильссон на себе продемонстрировала суровые погодные условия олимпийского Пекина

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Стина Нильссон, переквалифицировавшаяся в биатлонистку, опубликовала в «Инстаграме» фото, продемонстрировав морозные условия Пекина (Китай).

Напомним, Нильссон в числе последних отобралась на Олимпийские игры – 2022. В лыжных гонках Стина завоевала одно золото, два серебра и две бронзы Олимпийских игр. Также Нильссон является двукратной чемпионкой мира. В марте 2020 года Стина приняла решение начать карьеру биатлонистки.

«Снежинки здесь как маленькие чипсы. Хрустящие», — подписала фото Нильссон.

Публикация доступна в «инстаграме» Стины Нильссон.

Женский состав сборной Швеции на Олимпиаду-2022 выглядит следующим образом:

Ханна Эберг

Эльвира Эберг

Линн Перссон

Анна Магнуссон

Мона Брорссон

Стина Нильссон.

Первая личная гонка биатлонисток в Пекине пройдёт 7 февраля. Они пробегут индивидуальную гонку на 15 км.