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Стина Нильссон на себе продемонстрировала суровые погодные условия олимпийского Пекина

Стина Нильссон на себе продемонстрировала суровые погодные условия олимпийского Пекина
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Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам шведка Стина Нильссон, переквалифицировавшаяся в биатлонистку, опубликовала в «Инстаграме» фото, продемонстрировав морозные условия Пекина (Китай).

Напомним, Нильссон в числе последних отобралась на Олимпийские игры – 2022. В лыжных гонках Стина завоевала одно золото, два серебра и две бронзы Олимпийских игр. Также Нильссон является двукратной чемпионкой мира. В марте 2020 года Стина приняла решение начать карьеру биатлонистки.

«Снежинки здесь как маленькие чипсы. Хрустящие», — подписала фото Нильссон.

Публикация доступна в «инстаграме» Стины Нильссон.

Женский состав сборной Швеции на Олимпиаду-2022 выглядит следующим образом:

Ханна Эберг
Эльвира Эберг
Линн Перссон
Анна Магнуссон
Мона Брорссон
Стина Нильссон.

Первая личная гонка биатлонисток в Пекине пройдёт 7 февраля. Они пробегут индивидуальную гонку на 15 км.

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