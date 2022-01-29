«Ух ты, крутяк!» Динара Алимбекова показала свой номер в Олимпийской деревне
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Белорусская биатлонистка Динара Алимбекова прибыла на Игры-2022 в Пекине (Китай) и поделилась впечатлениями от своего номера в Олимпийской деревне.
«Посмотрим наши апартаменты. Ух ты, крутяк! Какой большой номер. В общем, круто. С приездом», — сказала Алимбекова на видео, опубликованном на странице олимпийской сборной Беларуси в «Инстаграме».
Видео доступно на «Чемпионате».
В минувшие выходные Динара Алимбекова завоевала серебро в масс-старте на этапе Кубка мира в Антхольце (Италия). Белорусская спортсменка занимает второе место в общем зачёте Кубка мира, уступая лишь норвежке Марте Рёйселанд.
Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. 5 февраля соревнования в биатлоне откроются смешанной эстафетой.
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