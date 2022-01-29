Норвежец Аспенс выиграл пасьют на чемпионате Европы, россиянин Пащенко завоевал серебро

В Арбере (Германия) прошла мужская гонка преследования в рамках чемпионата Европы – 2022. Её победителем стал норвежец Сверре Дален Аспенс, серебро завоевал россиянин Пётр Пащенко. Тройку призёров замкнул представитель Германии Лукас Фрачер.

Напомним, стартовый лист пасьюта формируется по итогам спринта, который ранее выиграл норвежец Эрленд Бьонтегорд.

В гонке преследования приняли участие шестеро россиян: Никита Поршнев, Пётр Пащенко, Александр Поварницын, Ильназ Мухамедзянов, Василий Томшин и Михаил Первушин.

Биатлон. Арбер. Чемпионат Европы. Пасьют. Мужчины, 12,5 км.

1. Сверре Дален Аспенс (Норвегия) – 34.02,1 (3 промаха).

2. Пётр Пащенко (Россия) – отставание 38,1 (5).

3. Лукач Фрачер (Германия) +53,0 (6).

4. Эрленд Бьонтегорд (Норвегия) +1.04,7 (6).

5. Йоханнес Дале (Норвегия) +1.14,5 (6)...

7. Никита Поршнев (Россия) +1.35,6 (5).