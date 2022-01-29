Российский биатлонист Пащенко потерял палку перед финишем пасьюта на чемпионате Европы

Российский биатлонист Пётр Пащенко потерял палку, заходя на два штрафных круга после четвёртого огневого рубежа в мужской гонке преследования в рамках чемпионата Европы.

Биатлонист скидывал с себя спортивную шапку, но случайно выронил вместе с ней и одну из палок.

В Арбере (Германия) прошла мужская гонка преследования в рамках чемпионата Европы – 2022. Её победителем стал норвежец Сверре Дален Аспенс. Пащенко, несмотря на инцидент, завоевал серебро. Тройку призёров замкнул представитель Германии Лукас Фрачер.

Напомним, стартовый лист пасьюта формируется по итогам спринта. В нём Пащенко стал четвёртым.

В гонке преследования приняли участие шестеро россиян: Никита Поршнев, Пётр Пащенко, Александр Поварницын, Ильназ Мухамедзянов, Василий Томшин и Михаил Первушин.