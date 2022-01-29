Российский биатлонист Пащенко потерял палку перед финишем пасьюта на чемпионате Европы

Российский биатлонист Пётр Пащенко потерял палку, заходя на два штрафных круга после четвёртого огневого рубежа в мужской гонке преследования в рамках чемпионата Европы.
Биатлонист скидывал с себя спортивную шапку, но случайно выронил вместе с ней и одну из палок.
В Арбере (Германия) прошла мужская гонка преследования в рамках чемпионата Европы – 2022. Её победителем стал норвежец Сверре Дален Аспенс. Пащенко, несмотря на инцидент, завоевал серебро. Тройку призёров замкнул представитель Германии Лукас Фрачер.
Напомним, стартовый лист пасьюта формируется по итогам спринта. В нём Пащенко стал четвёртым.
В гонке преследования приняли участие шестеро россиян: Никита Поршнев, Пётр Пащенко, Александр Поварницын, Ильназ Мухамедзянов, Василий Томшин и Михаил Первушин.
- 29 января 2022
-
14:26
-
14:13
-
14:10
-
14:02
-
13:56
-
13:54
-
13:52
-
13:49
-
13:09
-
13:05
-
12:50
-
11:37
-
10:30
-
10:25
-
10:14
-
08:30
-
08:18
- 28 января 2022
-
20:27
-
19:13
-
19:09
-
18:26
-
18:16
-
17:33
-
15:49
-
14:58
-
13:38
-
12:02
-
11:20
- 27 января 2022
-
20:41
-
19:49
-
18:12
-
17:09
-
15:58
-
15:26
-
15:11