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Стали известны результаты тестов Ирины Казакевич и Валерии Васнецовой, прибывших в Пекин

Стали известны результаты тестов Ирины Казакевич и Валерии Васнецовой, прибывших в Пекин
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Тесты на коронавирус российских биатлонисток Ирины Казакевич и Валерии Васнецовой, а также старшего тренера женской сборной России Михаила Шашишлова дали отрицательный результат, сообщает пресс-служба Союза биатлонистов России.

Ранее вылет в Пекин (Китай) Шашилова, Казакевич и Васнецовой, а также массажиста Романа Никитина был отложен – для въезда в Китай им потребовалось дополнительное документальное подтверждение о ранее перенесённом коронавирусе. 28 января вопрос с вылетом был благополучно решён. Новые тесты были проведены уже в Пекине.

Тренер сборной России по биатлону Сергей Башкиров ранее также сдал отрицательный тест на коронавирус.

Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля. Соревнования в биатлоне откроются 5 февраля смешанной эстафетой.

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