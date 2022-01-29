Пётр Пащенко прокомментировал серебро в пасьюте на чемпионате Европы — 2022

Российский биатлонист Пётр Пащенко прокомментировал завоевание серебра в гонке преследования на чемпионате Европы – 2022 в Арбере (Германия).

«Уходя на последний круг, было приятно видеть, что сзади никого нет. Сегодня такая тяжёлая погода, и финишный круг дался мне непросто. Тем не менее всё сложилось, и я думаю, что всё сделал сегодня в гонке на третьем рубеже, там задался и хороший гандикап, который позволил остаться в тройке, несмотря на два промаха на последнем рубеже.

Перед последним рубежом мысли были о том, что я должен максимально сориентироваться. Если мы придём, и удачно не будет порывов ветра, нужно успеть отстрелять быстро между порывами. На третьем рубеже целый ряд спортсменов стоял и просто выжидал возможность, когда можно будет стрельнуть, чтобы не стрелять в белый щит, а хоть что-то закрыть.

На последних рубежах акцент был на том, чтобы сконцентрироваться на тех мыслях, с которыми ты должен работать на огневом рубеже и не форсировать. Да, ты можешь отбить какое-то расстояние по дистанции, но прийти немного не в том, в разобранном, состоянии и переключаться долго на стрельбу, а здесь всё быстро меняется, и нужно чётко и быстро ориентироваться. Основной задачей было акцентироваться на рубеж.

Об эстафетах пока даже не думал — как скажут тренеры. Если скажут, что нужна моя помощь, буду рад помочь команде, силы есть», — сказал Пащенко в эфире «Матч ТВ».