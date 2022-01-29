Поршнев — о пасьюте: нельзя научиться стрелять в такой ветер, всё больше зависит от удачи

Российский биатлонист Никита Поршнев прокомментировал результаты мужской гонки преследования в рамках чемпионата Европы в немецком Арбере.

«Было приятно стартовать в начале группы. Сегодня погода вносила свои коррективы, ветер был очень непредсказуемый. У кого-то получалось с ним справиться, у кого-то нет. Очень рад за своего сокомандника Петра Пащенко, он — молодец, добился хорошего результата сегодня.

На первой части дистанции был достаточно открытый спуск, и на нём ты обычно садишься и спокойно едешь, а здесь встречный ветер, и ты едешь и сквозь него будто пробираешься без палок.

Достаточно интересная сегодня гонка. Мне кажется, нельзя научиться стрелять в такой ветер, всё больше зависит от удачи. Сегодня кому-то повезло, кому-то нет.

Перед последним огневым рубежом увидел, что Петя Пащенко промазал два раза, понимал, что надо работать чисто, но ветер усилился, я решил его переждать, потому что он идёт порывами, но не получилось и в итоге ещё хуже сделал», — сказал Поршнев в эфире «Матч ТВ».