Поршнев — о пасьюте: нельзя научиться стрелять в такой ветер, всё больше зависит от удачи

Российский биатлонист Никита Поршнев прокомментировал результаты мужской гонки преследования в рамках чемпионата Европы в немецком Арбере.
«Было приятно стартовать в начале группы. Сегодня погода вносила свои коррективы, ветер был очень непредсказуемый. У кого-то получалось с ним справиться, у кого-то нет. Очень рад за своего сокомандника Петра Пащенко, он — молодец, добился хорошего результата сегодня.
На первой части дистанции был достаточно открытый спуск, и на нём ты обычно садишься и спокойно едешь, а здесь встречный ветер, и ты едешь и сквозь него будто пробираешься без палок.
Достаточно интересная сегодня гонка. Мне кажется, нельзя научиться стрелять в такой ветер, всё больше зависит от удачи. Сегодня кому-то повезло, кому-то нет.
Перед последним огневым рубежом увидел, что Петя Пащенко промазал два раза, понимал, что надо работать чисто, но ветер усилился, я решил его переждать, потому что он идёт порывами, но не получилось и в итоге ещё хуже сделал», — сказал Поршнев в эфире «Матч ТВ».
- 29 января 2022
-
14:26
-
14:13
-
14:10
-
14:02
-
13:56
-
13:54
-
13:52
-
13:49
-
13:09
-
13:05
-
12:50
-
11:37
-
10:30
-
10:25
-
10:14
-
08:30
-
08:18
- 28 января 2022
-
20:27
-
19:13
-
19:09
-
18:26
-
18:16
-
17:33
-
15:49
-
14:58
-
13:38
-
12:02
-
11:20
- 27 января 2022
-
20:41
-
19:49
-
18:12
-
17:09
-
15:58
-
15:26
-
15:11