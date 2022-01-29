«Очень неловко за этот момент». Пётр Пащенко назвал причины заминки в пасьюте
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Российский биатлонист Пётр Пащенко прокомментировал инцидент, произошедший с ним после последней стрельбы в гонке преследования на чемпионате Европы – 2022 в Арбере (Германия).
Заходя на два штрафных круга Пащенко скидывал с себя спортивную шапку, но случайно выронил вместе с ней и одну из палок, из-за чего россиянин потерял несколько секунд.
«Сработал не слишком аккуратно, хотел скинуть очки, но зацепил и скинул вместе с шапкой и по оплошности выронил ещё и палку. Такие вещи нельзя делать, очень неловко за этот момент», — сказал Пащенко в эфире «Матч ТВ».
Победителем гонки стал норвежец Сверре Дален Аспенс. Пащенко, несмотря на инцидент, завоевал серебро. Тройку призёров замкнул представитель Германии Лукас Фрачер.
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