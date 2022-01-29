Поварницын – о 38-м месте на ЧЕ: бывает, надо упасть на дно, чтобы потом оттолкнуться

Российский биатлонист Александр Поварницын прокомментировал своё выступление в пасьюте на чемпионате Европы – 2022 в Арбере (Германия).

Поварницын, стартовавший 13-м, допустил 10 промахов и финишировал 38-м. Победителем гонки стал норвежец Сверре Дален Аспенс, серебро завоевал россиянин Пётр Пащенко. Тройку призёров замкнул представитель Германии Лукас Фрачер.

«Выходил на гонку с очень хорошим настроем на борьбу.

Сегодня переломный момент гонки — это первый огневой рубеж лёжа, потому что я подходил на рубеж, и даже коврики сдувало. Сориентировался на ветер, сделал вынос, промахнулся. Во время моей стрельбы снова перекрутило ветер, и он туда-сюда, и надо было практически перед каждым выстрелом успевать посмотреть на флажок, что невозможно делать, и так получилось, что стрельба началась для меня не очень хорошо. Но это гонки, это борьба. И хоть для меня это и самая худшая гонка, но бывает, что надо упасть на дно, чтобы потом оттолкнуться.

Есть ли силы на завтрашнюю эстафету? У меня всегда есть силы на борьбу, я заряжен бежать», — сказал Поварницын в эфире «Матч ТВ».