Анатолий Хованцев оценил выступление Петра Пащенко в гонке преследования на ЧЕ
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Бывший главный тренер сборной России по биатлону Анатолий Хованцев прокомментировал выступление Петра Пащенко в гонке преследования на чемпионате Европы в Арбере (Германия). Российский биатлонист завоевал серебро.
«В сложных условиях проходила гонка. Временами был сильный порывистый ветер. Достаточно много промахов. Пётр — молодец, справился со стрельбой. Одну «стойку» в таких условиях великолепно отработал. Заслуженная серебряная медаль. Ногами Пащенко работал хорошо, да и конкуренция была достаточно серьёзная в лице норвежцев и одного француза», — приводит слова Хованцева «Спорт-экспресс».
Победителем гонки стал норвежец Сверре Дален Аспенс. Тройку призёров замкнул представитель Германии Лукас Фрачер.
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