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Губерниев отреагировал на серебро Пащенко в пасьюте на чемпионате Европы

Губерниев отреагировал на серебро Пащенко в пасьюте на чемпионате Европы
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал выступление Петра Пащенко в гонке преследования на чемпионате Европы в Арбере (Германия). Российский биатлонист завоевал серебро, он допустил 5 промахов по ходу гонки.

«Пащенко болел, отбирался через «Ижевскую винтовку». Он спортсмен возрастной. Я очень рад за него. Пётр — огромный молодец. Неоднократно привлекался в сборную, но закрепиться ему не удалось. Понятно, что он уступает по уровню тем, кто поехал на Олимпиаду. Но он выжимает из себя максимум. Молодец», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Победителем гонки стал норвежец Сверре Дален Аспенс. Тройку призёров замкнул представитель Германии Лукас Фрачер.

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