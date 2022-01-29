Губерниев отреагировал на серебро Пащенко в пасьюте на чемпионате Европы

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал выступление Петра Пащенко в гонке преследования на чемпионате Европы в Арбере (Германия). Российский биатлонист завоевал серебро, он допустил 5 промахов по ходу гонки.

«Пащенко болел, отбирался через «Ижевскую винтовку». Он спортсмен возрастной. Я очень рад за него. Пётр — огромный молодец. Неоднократно привлекался в сборную, но закрепиться ему не удалось. Понятно, что он уступает по уровню тем, кто поехал на Олимпиаду. Но он выжимает из себя максимум. Молодец», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Победителем гонки стал норвежец Сверре Дален Аспенс. Тройку призёров замкнул представитель Германии Лукас Фрачер.