«Доктор предполагает самое худшее». Анастасия Гореева объяснила пропуск пасьюта на ЧЕ

Российская биатлонистка Анастасия Гореева объяснила пропуск гонки преследования на чемпионате Европы – 2022 в Арбере (Германия). Гореева должна была стартовать с 35-го места.

«За 15 минут до старта ничего не произошло, просто было принято решение, что лучше не стартовать. От этого лучше мне не станет. Решение принимали я, старший тренер и врач. Доктор настаивал, чтобы я не бежала. Опустим, что говорил. Без анализов мы не можем конкретно сказать, что со мной, но доктор предполагает самое худшее. Что? Врачебная тайна. Очень расстроена, но чувствую себя неплохо. Болей нет. Хотела сказать большое спасибо всем болельщикам, которые в меня верят. Как бы я в себя ни верила, у меня ничего не получается в этом сезоне. Будем готовиться к следующему. Девочка, которая была 34-й, стала сегодня шестой, я была 35-й. Сегодня было реально бороться и с этим ветром. Я очень расстроена, что не получилось принять участия в этой гонке. Завтра в эстафете не побегу», — сказала Гореева в эфире «Матч ТВ».