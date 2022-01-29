Шевченко: у меня есть аккредитация и все документы на Олимпиаду. Буду всегда готова

Российская биатлонистка Анастасия Шевченко подвела итоги женского пасьюта в рамках чемпионата Европы в немецком Арбере и рассказала, что может попасть на Олимпиаду в Пекине.

«Я бежала пасьют в Рупольдинге, последние два круга у меня ныла нога. Сегодня я боялась, что на последних двух кругах будет так же, но, удивительно, нет. Травма вообще не сказалась, я бежала и думала, где и как обогнать, а не о ноге. Летом работали на наших стадионах и ветра не было, то есть нет как такового опыта, чтобы стрелять в такой ветер. Для меня неожиданно, что он порывами и дует в разные стороны. Просто надо каждый выстрел обрабатывать, но времени на это нет. Кто стреляет быстрее, даже с кругами уходит быстрее.

Нужны сборы за границей, потому что летняя подготовка была только в России, мы не выезжали в связи с ковидной ситуацией за рубеж. У нас в России идеальные стадионы без ветра.

У меня аккредитация на Олимпиаду, есть все документы, чтобы собраться и ехать на Олимпиаду. Готова ли если что? Да, я буду всегда готова, потому что, если не дай бог получится, я уеду туда защищать свою страну, Россию», — сказала Шевченко в эфире «Матч ТВ».