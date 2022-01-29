Губерниев — о Стремоус: остаётся только горевать. В России она не попадала во 2-ю команду

Комментатор Дмитрий Губерниев высказался о победе Алины Стремоус в гонке преследования на чемпионате Европы в Арбере (Германия). До апреля 2020 года она выступала за Россию, но потом перешла в команду Молдавии. Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв после победы Стремоус назвал сборную России «закрытым клубом».



«Закрытый клуб как раз сборная Молдавии. У них почти все ребята и девчонки из России. А сборная России не закрытый клуб. Мы не можем одних и тех же спортсменов возить на все этапы. Далеко не все спортсменки выдерживают давление, которое зашкаливает. У меня нет ответа на вопрос, как перестать терять таких, как Стремоус. Остаётся только горевать. Ничего уже не поделаешь.



Она не попадала ни в первую, ни во вторую команду. Не могла толком выполнить мастера спорта, а теперь и в десятке на Кубке мира была, и чемпионка Европы. Это уже уровень. Я желаю ей удачи, она хорошая девчонка. Видите, как у неё получилось раскрыться на фоне раскрепощённости и хорошего тренера», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

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