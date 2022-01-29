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Бывший тренер Стремоус: не скажу, что победа Алины на чемпионате Европы была ожидаемой

Бывший тренер Стремоус: не скажу, что победа Алины на чемпионате Европы была ожидаемой
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Российский тренер по биатлону Валерий Храмоножкин, ранее работавший с биатлонисткой Алиной Стремоус, прокомментировал её победу в гонке преследования на чемпионате Европы в Арбере (Германия). До весны 2020 года она выступала за Россию, но затем перешла в сборную Молдавии.

«Про молдавский биатлон ничего не скажу, так как на данный момент работаю в Санкт-Петербурге. Победа Алины — приятная новость. Очевидно, что она росла. Там грамотные тренеры, которые сумели подвести её. Очень рад, что так получилось. Не скажу, что это было ожидаемо. Был предсказуем её рост, но выигрыш в гонке на чемпионате Европы — это здорово. Приятная неожиданность. Считаю, что это большой успех в её карьере», — цитирует Храмоножкина «Спорт-экспресс».

Лучшей из представительниц России стала Лариса Куклина. Она показала пятый результат.

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