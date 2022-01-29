Ярошенко: не вижу никакой эпичности в победе Стремоус на чемпионате Европы

Двукратный чемпион мира Дмитрий Ярошенко прокомментировал победу Алины Стремоус в гонке преследования на чемпионате Европы в Арбере (Германия). До весны 2020 года она выступала за Россию, а затем перешла в команду Молдавии.
«А что Стремоус выиграла чемпионат мира или Олимпийские игры? Чемпионат Европы — турнир рангом ниже, поэтому не вижу никакой эпичности в её победе. Туда едут спортсмены, которым нужны хоть какие-то награды. Стремоус, по идее, должна готовиться к ОИ. Она, видимо, понимает, что ей ничего не светит и решила «поймать синицу».
Это её выбор — выступать за сборную Молдавии. Она поняла, что ей там будет проще. Россия — кузница талантов, что давно известно. При этом, Алина не обыгрывает наших спортсменок ходом, и завтра она тоже не начнёт это делать. Сегодня у нас была ужасная стрельба, и Стремоус оказалась в нужное время в нужном месте», — сказал Ярошенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
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