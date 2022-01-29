Самуэльссон пожаловался на проблемы с унитазом в Олимпийской деревне

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон сообщил, что в Олимпийской деревне в Пекине (Китай) в его номере возникли проблемы с туалетом. Спортсмен опубликовал фото двух мужчин, которые в защитных костюмах с помощью вантуза чинят унитаз. Неизвестно, удалось ли им устранить проблему.

Любопытно, что ранее Самуэльссон сообщил о проблемах с отоплением в Олимпийской деревне. По его словам, температура в номере ночью составляла 12 градусов, из-за чего спортсмену пришлось спать в одежде. Позднее швед добавил, что в номер принесли обогреватель.



5 февраля соревнования по биатлону в рамках Олимпийских игр в Пекине откроются смешанной эстафетой. Последняя гонка у мужчин — масс-старт — состоится 18 февраля. Церемония закрытия Олимпиады запланирована на 20 февраля. Столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год).