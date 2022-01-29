Самуэльссон пожаловался на проблемы с унитазом в Олимпийской деревне

Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон сообщил, что в Олимпийской деревне в Пекине (Китай) в его номере возникли проблемы с туалетом. Спортсмен опубликовал фото двух мужчин, которые в защитных костюмах с помощью вантуза чинят унитаз. Неизвестно, удалось ли им устранить проблему.
Любопытно, что ранее Самуэльссон сообщил о проблемах с отоплением в Олимпийской деревне. По его словам, температура в номере ночью составляла 12 градусов, из-за чего спортсмену пришлось спать в одежде. Позднее швед добавил, что в номер принесли обогреватель.
5 февраля соревнования по биатлону в рамках Олимпийских игр в Пекине откроются смешанной эстафетой. Последняя гонка у мужчин — масс-старт — состоится 18 февраля. Церемония закрытия Олимпиады запланирована на 20 февраля. Столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год).
- 29 января 2022
-
20:14
-
19:28
-
19:02
-
18:46
-
18:24
-
18:06
-
18:03
-
16:46
-
16:33
-
16:03
-
15:02
-
14:42
-
14:26
-
14:13
-
14:10
-
14:02
-
13:56
-
13:54
-
13:52
-
13:49
-
13:09
-
13:05
-
12:50
-
11:37
-
10:30
-
10:25
-
10:14
-
08:30
-
08:18
- 28 января 2022
-
20:27
-
19:13
-
19:09
-
18:26
-
18:16
-
17:33