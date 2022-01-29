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Чешская биатлонистка рассказала о засорившемся унитазе в Олимпийской деревне

Чешская биатлонистка рассказала о засорившемся унитазе в Олимпийской деревне
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Чешская биатлонистка Ева Кристейн-Пускарчикова рассказала о проблемах, которые у неё возникли в Олимпийской деревне в Пекине (Китай). Спортсменка у себя в соцсетях сообщила, что у неё в номере засорился унитаз.

«Начало пребывания получается очень интересным. После утреннего удовольствия от тестирования с помощью залезания ко мне в горло наступило время постыдной проблемы», — написала биатлонистка.

По словам чешки, прибывшие сотрудники сумели быстро устранить возникшие проблемы.

Примечательно, что аналогичные трудности возникли у шведского биатлониста Себастиана Самуэльссона. Он даже выложил фото людей в защитных костюмах, которые с помощью вантуза прочищают унитаз. Также Самуэльссон жаловался на холод в номерах.

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