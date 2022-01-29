Чешская биатлонистка рассказала о засорившемся унитазе в Олимпийской деревне
Поделиться
Чешская биатлонистка Ева Кристейн-Пускарчикова рассказала о проблемах, которые у неё возникли в Олимпийской деревне в Пекине (Китай). Спортсменка у себя в соцсетях сообщила, что у неё в номере засорился унитаз.
«Начало пребывания получается очень интересным. После утреннего удовольствия от тестирования с помощью залезания ко мне в горло наступило время постыдной проблемы», — написала биатлонистка.
По словам чешки, прибывшие сотрудники сумели быстро устранить возникшие проблемы.
Примечательно, что аналогичные трудности возникли у шведского биатлониста Себастиана Самуэльссона. Он даже выложил фото людей в защитных костюмах, которые с помощью вантуза прочищают унитаз. Также Самуэльссон жаловался на холод в номерах.
Комментарии
- 29 января 2022
-
20:14
-
19:28
-
19:02
-
18:46
-
18:24
-
18:06
-
18:03
-
16:46
-
16:33
-
16:03
-
15:02
-
14:42
-
14:26
-
14:13
-
14:10
-
14:02
-
13:56
-
13:54
-
13:52
-
13:49
-
13:09
-
13:05
-
12:50
-
11:37
-
10:30
-
10:25
-
10:14
-
08:30
-
08:18
- 28 января 2022
-
20:27
-
19:13
-
19:09
-
18:26
-
18:16
-
17:33
Партнерский контент