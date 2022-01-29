Тренер мужской сборной Украины по биатлону сдал положительный тест на коронавирус
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Тренер мужской сборной Украины по биатлону Игорь Ященко сдал положительный тест на коронавирус перед стартом Олимпийских игр в Пекине (Китай), сообщает пресс-служба федерации биатлона Украины.
В настоящее время Ященко находится на самоизоляции. В ближайшее время специалист пройдёт ещё одно тестирование.
Напомним, что ранее в сборной Украины два положительных теста на COVID-19 сдал старший тренер команды Юрай Санитра. Это был первый случай выявления коронавируса в составе олимпийской сборной Украины. У всех остальных представителей украинской команды, в том числе биатлонной, результаты тестов на Олимпийских играх были отрицательными.
Олимпийские игры в Пекине будут проходить с 4 по 20 февраля.
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