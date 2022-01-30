Сборная Норвегии выиграла смешанную эстафету на чемпионате Европы. Россия — пятая

В Арбере (Германия) в рамках чемпионата Европы прошла смешанная эстафета. В гонке приняли участие 23 команды. Выиграла её сборная Норвегии, серебро завоевала команда Германии, бронзу – команда Швейцарии. Сборная России заняла четвёртое место.

Отметим, что команда Румынии, финишировавшая третьей, получила двухминутный штраф за неправильную передачу эстафеты перед последним этапом. После этого Румыния стала лишь девятой.

Биатлон. Чемпионат Европы. Арбер, Германия

Смешанная эстафета, 4x7,5 км.

1. Норвегия — 1:17.44,9 (2+11).

2. Германия +18,6 (2+13).

3. Швейцария +4.53,7 (5+18).

4. Франция +5.04,5 (3+18).

5. Россия (Василий Томшин, Пётр Пащенко, Лариса Куклина, Анастасия Шевченко). +5.06,4 (5+21).

6. Австрия +5.26,7 (2+17).

7. Беларусь +5.42,2 (7+18).

8. Украина +6.09,1 (7+16).

9. Румыния +4.43,3 (+2.00,0 штраф) (4+12).

10. Швеция +7.03,7 (6+17).