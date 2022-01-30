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Тренер сборной России объяснил выбор состава команды на смешанную эстафету ЧЕ

Тренер сборной России объяснил выбор состава команды на смешанную эстафету ЧЕ
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Тренер сборной России по биатлону Артём Истомин объяснил выбор состава команды на смешанную эстафету чемпионата Европы. Напомним, Россия заняла пятое место в сегодняшней гонке. За сборную выступали Василий Томшин, Пётр Пащенко, Лариса Куклина и Анастасия Шевченко.

«Когда мы выбирали состав, мы учитывали то, как ребята работали вчера в пасьюте. Пётр Пащенко хорошо отработал на рубеже, он не стал ничего ждать вчера, зацеливать. Он просто работал и понимал, что круги будут, надо просто быстрее убегать.

В предыдущих гонках и у него, и у Никиты Поршнева были ошибки. При этом мы знаем, что Петя в ветровую обстановку стреляет чуть-чуть понадёжнее, у него более силовая изготовка. Перед гонкой я подошёл к рубежу, и тренеры передали, что пристрелка была очень нервная, очень тяжело они пристрелялись. До последней минуты пристреливались ребята, потому что просто не могли попасть в штиль, на какой-то более стабильный ветер, чтобы понять, где будет группа — раскидывало по всей мишени. Во время гонки норвежцы, немцы приходят на первые щиты — ветра нет. Приходим мы на седьмые-восьмые щиты, а там уже всё, без вариантов. Ребята сегодня молодцы, вся команда, но сами спортсмены говорят, что сегодня вообще без шансов», — сказал Истомин в эфире «Матч ТВ».

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