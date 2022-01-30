Тренер сборной России объяснил выбор состава команды на смешанную эстафету ЧЕ

Тренер сборной России по биатлону Артём Истомин объяснил выбор состава команды на смешанную эстафету чемпионата Европы. Напомним, Россия заняла пятое место в сегодняшней гонке. За сборную выступали Василий Томшин, Пётр Пащенко, Лариса Куклина и Анастасия Шевченко.

«Когда мы выбирали состав, мы учитывали то, как ребята работали вчера в пасьюте. Пётр Пащенко хорошо отработал на рубеже, он не стал ничего ждать вчера, зацеливать. Он просто работал и понимал, что круги будут, надо просто быстрее убегать.

В предыдущих гонках и у него, и у Никиты Поршнева были ошибки. При этом мы знаем, что Петя в ветровую обстановку стреляет чуть-чуть понадёжнее, у него более силовая изготовка. Перед гонкой я подошёл к рубежу, и тренеры передали, что пристрелка была очень нервная, очень тяжело они пристрелялись. До последней минуты пристреливались ребята, потому что просто не могли попасть в штиль, на какой-то более стабильный ветер, чтобы понять, где будет группа — раскидывало по всей мишени. Во время гонки норвежцы, немцы приходят на первые щиты — ветра нет. Приходим мы на седьмые-восьмые щиты, а там уже всё, без вариантов. Ребята сегодня молодцы, вся команда, но сами спортсмены говорят, что сегодня вообще без шансов», — сказал Истомин в эфире «Матч ТВ».