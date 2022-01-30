Томшин: для меня чемпионат Европы прошёл удовлетворительно

Российский биатлонист Василий Томшин прокомментировал выступление в смешанной эстафете на чемпионате Европы, который проходит в Арбере (Германия). Россияне зашли на 5 штрафных кругов и заняли пятое место.
«Сегодня был порывистый изменчивый ветер. У нас было несколько сборов, где дул ветер, где нам удалось попрактиковаться, но он там был значительно слабее, не такой порывистый. Плюс это было очень давно — полгода назад, конечно, забывается такая работа.
Я себя комфортно ощущаю в контактных гонках, мне нравится работать, когда я здесь и сейчас вижу результат своей работы. В эстафете мне комфортно бежать на любом этапе.
Для меня чемпионат Европы прошёл удовлетворительно, не так положительно, как я надеялся, но в целом прошёл продуктивно, есть пища для анализа. Работаем дальше», — сказал Томшин в эфире «Матч ТВ».
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