Томшин: для меня чемпионат Европы прошёл удовлетворительно

Российский биатлонист Василий Томшин прокомментировал выступление в смешанной эстафете на чемпионате Европы, который проходит в Арбере (Германия). Россияне зашли на 5 штрафных кругов и заняли пятое место.

«Сегодня был порывистый изменчивый ветер. У нас было несколько сборов, где дул ветер, где нам удалось попрактиковаться, но он там был значительно слабее, не такой порывистый. Плюс это было очень давно — полгода назад, конечно, забывается такая работа.

Я себя комфортно ощущаю в контактных гонках, мне нравится работать, когда я здесь и сейчас вижу результат своей работы. В эстафете мне комфортно бежать на любом этапе.

Для меня чемпионат Европы прошёл удовлетворительно, не так положительно, как я надеялся, но в целом прошёл продуктивно, есть пища для анализа. Работаем дальше», — сказал Томшин в эфире «Матч ТВ».