Бабиков столкнулся со шведским биатлонистом в супермиксте на чемпионате Европы

Российский биатлонист Антон Бабиков столкнулся со спортсменом из сборной Швеции во время супермикста, который проходит в рамках чемпионата Европы.

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По словам комментатора Дмитрия Губерниева, Антон нарушал правила. Бабиков должен был пропустить скандинавского спортсмена, который уже убегал со штрафного круга, когда россиянин на него только заходил.

В одиночной смешанной эстафете Россию представляют Антон Бабиков и Евгения Буртасова.

Пока на чемпионате Европы российские биатлонисты завоевали пять медалей (1 золотую, 3 серебряных и 1 бронзовую). В неофициальном общем зачёте они занимают второе место, уступая лишь команде Норвегии (4 золотых и 1 бронзовая).

На чемпионат Европы отправились биатлонисты, которые не были включены в состав сборной на Олимпийские игры в Пекине (Китай).